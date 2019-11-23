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Трусова выучила тройной аксель

Трусова выучила тройной аксель
Eurosport

1 час назад

Тутберидзе подогрела интригу мастерски и вовремя.

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке.

Видео выложила тренер Этери Тутберидзе. «Готовимся к финалу Гран-при. Так интереснее», – подписала она публикацию.

  • Трусова владеет четверными лутцем, тулупом и сальховом, но они запрещены в короткой программе, в отличие от тройного акселя.
  • 15-летняя Александра вышла в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.

Фигуристки Тутберидзе взяли все этапы Гран-при. Этери – революционер, и ее не остановить

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