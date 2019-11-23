Трусова выучила тройной аксель
Тутберидзе подогрела интригу мастерски и вовремя.
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке.
Видео выложила тренер Этери Тутберидзе. «Готовимся к финалу Гран-при. Так интереснее», – подписала она публикацию.
- Трусова владеет четверными лутцем, тулупом и сальховом, но они запрещены в короткой программе, в отличие от тройного акселя.
- 15-летняя Александра вышла в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Фигуристки Тутберидзе взяли все этапы Гран-при. Этери – революционер, и ее не остановить
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