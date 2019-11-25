Первая версия рейтинга вышла перед стартом этапов Гран-при. После определения всех участников финала ГП самое время обновить список лучших фигуристок страны.

Главное изменение: из него выпала Станислава Константинова – два абсолютных провала на этапах Гран-при (143,39 и 156,94 – это не результаты произвольных, а суммы за весь этап). Последний раз Стася катала обе программы относительно чисто на чемпионате России. То есть почти уже год назад.

В рейтинг, как и в прошлый раз, вошли только фигуристки, которые могут выступать на взрослых соревнованиях.

10. Софья Самодурова (-2 места)

Действующая чемпионка Европы все также практически не падает (только в короткой на Lombardia Trophy), но прошлогодней легкости в ее прыжках уже нет. Отсюда сразу же пошли недокруты, да и вторая оценка, и без того не поражавшая воображение, улетела вниз – на фоне главных звезд сборной России катание Самодуровой смотрится анахронизмом. Поэтому даже без падений Софья не добила до 190 баллов на Гран-при, заняв на двух этапах пятое и шестое места соответственно. И нельзя сказать, что несправедливо.

9. Серафима Саханович (+1)

Ученица Ангелины Туренко не поражает результатами, но и откровенно не проваливается: восьмое место на Skate Canada, два вторых места на этапах Кубка России (последний подиум с суммой в 201 балл), победа на предсезонном Мемориале Дениса Тена. Вряд ли Серафима сможет хотя бы обозначить борьбу за место в сборной на главные старты, но вот попасть в десятку на ЧР – вполне посильная задача.

8. Анастасия Тараканова (new)

Анастасия уже дважды заезжала в финал юниорской серии Гран-при (третье и четвертое места). В этом сезоне не получилось, несмотря на два подиума, зато на последнем этапе Кубка России взяла золото с суммой в почти 210 баллов – 209,03 (за произвольную – 140,72). За месяц до чемпионата России такие высокие баллы получала только «Большая шестерка».

7. Ксения Цибинова (+2)

15-летняя фигуристка из группы Сергея Давыдова неожиданно стала одним из лидеров второго эшелона в стране. Она единственная, кто выиграла оба этапа Кубка России, причем с очень хорошими баллами – 206 и 203 по сумме. У Цибиновой пока нет в арсенале ультра-си элементов (по крайней мере, на стартах она их не делает), но свой набор исполняет очень уверенно. Проблемы возникают только с флипом, на котором регулярно вылезает неясное ребро.

6. Елизавета Туктамышева (-1)

Это можно назвать парадоксом Туктамышевой – когда практически до идеала доведен коронный тройной аксель, но оценки идут все ниже и ниже. Зацикленность на ультра-си элементе привела к тому, что Лиза растеряла все остальное (если верить судейским протоколам). После оценок на Finlandia Trophy за вращения в короткой (17-4-12 места по конкретному элементу) на Гран-при ситуация поменялась не так уж сильно: в Америке было 9-9-11 за те же вращения, в Китае – 3 (сюрприз)-5-10.

Елизавета ТуктамышеваGetty Images

Еще одна проблема – потеря концентрации после трикселей. Поставив главную галочку, Лиза уже не в первый раз немного отпускает себя и ошибается на следующих двух-трех прыжках. Очередной временный провал лишил ее финала Гран-при, хотя в Китае все было абсолютно в руках Лизы.

В лучшем прокате произвольной за компоненты Лиза получила жалкие 66,5 баллов – даже Трусова с двумя падениями в Москве заработала больше. Метания от одной постановки к другой (в короткой – от Drumming Song к Oblivion и обратно, в произвольной – к прошлогоднему варианту) тоже не добавляют очков в глазах судей. На ЧР оценивать Туктамышеву будут лояльнее, но иерархия уже засела в головах и русских арбитров. Сломать ее Лизе будет крайне проблематично.

5. Алина Загитова (-1)

Пока что Алина во многом повторяет предыдущий сезон. После идеального выступления на коммерческом Japan Open на этапе ГП во Франции у нее нашли суммарно четыре недокрута и три неясных ребра. В Японии короткая программа и вовсе прошла катастрофически – две неудачные попытки каскада и почти 20-балльное отставание от Косторной. В произвольной Загитова собралась и втащила себя в финал Гран-при, но стабильности у Алины очевидно не прибавилось – лишь один чистый прокат из четырех.

А ведь большой сезон для нее может закончиться уже в Красноярске на ЧР. Девочки из группы Тутберидзе и при чистых прокатах Алины обходят действующую чемпионку мира, с проблемами образца последних 1,5 сезонов шанса на борьбу не останется точно. На форму уровня чемпионата мира в Сайтаме придется выходить уже к середине декабря. Уверенности в том, что получится, этапы ГП не добавили.

4. Евгения Медведева (+2)

Еще два месяца назад казалось, что время Жени практически ушло. После короткой программы в Канаде это уже почти стало фактом. 62,89 – и вся глубина психологической ямы в одном выражении лица.

Спустя день Медведева чисто выполнила произвольную, а на Гран-при России показала лучшую версию себя со времен ухода от Тутберидзе. К Жене вернулась скорость, ушли остановки перед прыжками, отказ от лутца в короткой вернул уверенность. Ее техническая база все так же проигрывает основным конкуренткам, четверной сальхов так и не выучен, но вернувшаяся стабильность – последние три проката Жени близки к идеалу – гораздо важнее.

В этой стабильности и ответ на вопрос, почему Медведева выше Загитовой, хотя последняя в ФГП все же попала. К тому же единственная неудача пришлась на Skate Canada, где состав участников оказался сильнее, чем на французском стартовом этапе для Алины. В Келоуне выступили половина отобравшихся в финал серии (Трусова, Кихира и Теннелл), а также Ю Ён с исполненными двумя трикселями. Для сравнения: только одна соперница Загитовой на старте в Гренобле отобралась в ФГП – Алена Косторная.

Ну и бездушные цифры тоже говорят в пользу Жени: по сумме чистых баллов за два этапа она Загитову обыграла: 435,38 против 434,05.

Провал на старте Гран-при лишил Медведеву финала серии, но на фоне проблем соперниц Женя в нынешней форме выглядит первой претенденткой на место в сборной после ТЩК. Что, конечно, добавит давления на чемпионате России вчерашним юниоркам.

3. Анна Щербакова (0)

Аня максимально усложнила для себя произвольную программу, делая по два четверных лутца в произвольной (отдельно и в каскаде) + каскад тройных лутца и риттбергера. На обоих этапах Щербакова выехала со всех этих сложнейших прыжковых элементов, но проблем все еще хватает. На Skate America судьи нашли два недокрута: лутц-риттбергер и флип-ойлер-сальхов. В Китае Ане отметили неясные ребра на всех четырех лутцах и зарубили потенциальный мировой рекорд.

Если судьи получили установку строже смотреть за ребрами (а, судя по всему, это так), то давняя болезнь девочек группы Тутберидзе сильнее ударит именно по Щербаковой – все ее самые дорогие элементы идут исключительно с реберным прыжком.

2. Алена Косторная (0)

Алена даже без четверных умудряется практически на равных бороться с рекордами Трусовой, по полной используя преимущество тройного акселя – его, в отличие от квадов, можно исполнять в короткой программе. Эталонное катание на NHK Trophy принесло ей фантастический мировой рекорд в короткой – 85,04 балла.

Докрутив аксель в произвольной, Косторная обошла бы Трусову и по сумме (не хватило одного балла), но проблема в том, что у Саши даже без трикселя есть большой запас по технической оценке. А разница в компонентах, несмотря на катание из разных вселенных, не так уж и отличается в цифровом выражении – меньше двух баллов в короткой, всего лишь пять баллов в произвольной. Бороться с невероятно сильной Трусовой и несовершенством второй оценки сложно даже такой гениальной девочке, как Косторная.

1. Александра Трусова (0)

«Как обыгрывать Трусову? Никак. Воспитали вот такую девочку. Можно сэкономить на постановке, на платье, на всем чем угодно – просто отпрыгать этот набор под любую музыку и быть первой. Трусова – девочка, которая катает мужской набор», – сказал после проката в Москве комментатор Андрей Журанков. Он прав, пока Трусова – это другая планета, другой подвид фигурного катания. Рекордные 166 баллов с падением в Канаде, умопомрачительные 160 баллов с двумя падениями в Москве.

Обыграть даже неидеальную Сашу почти нереально, а тут Этери Тутберидзе выложила видео, где Трусова делает на тренировке тройной аксель. Всем спасибо, все свободны.

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