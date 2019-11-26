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Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке

Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Eurosport

1 час назад

В 22 года! Невероятно.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп.

Видео выложил спортивный агент и вице-президент Федерации фигурного катания Армении Ари Закарян. «Очень интересно. Лиза продолжает удивлять», – написал он.

  • 22-летняя Туктамышева успешно исполняет на соревнованиях еще один элемент ультра-си – тройной аксель.
  • Елизавета не отобралась в финал Гран-при и до чемпионата России планирует выступить на «Челленджере» в Загребе.
  • В сезоне-2019/20 четверные прыжки на соревнованиях исполняли только Александра Трусова и Анна Щербакова.

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