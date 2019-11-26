Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможных санкциях ВАДА, которые могут оставить Россию вне международного спорта на четыре года.

«Получается, мы не делаем выводы с прошлой Олимпиады, мы и тогда были без флага и гимна. А эти должностные лица ушли на высшие должности. Мне очень жаль спортсменов, это не должно их касаться. Мы должны ехать: да, будем, если что, без флага, но не без формы. И как вы помните, предыдущая Олимпиада прошла хорошо для нас, наши всегда молодцы! Они выиграли свое. Обидно не за них, а за страну, которая не могла отличить главное от второстепенного. И в тот раз нам помогла Женя Медведева, которую потом полстраны возненавидело. В этот раз кто будет помогать?

Надо узнать, кто это сделал и почему. Спортсмены же сами не делают лишних вещей, кто давал тогда это все? Надо узнать, почему подброшены другие документы, кто этим занимался? Только не надо искать дядю Васю. За каждого назначенного министра отвечает еще высшее руководство. Они должны ответить, кто эти люди, которые подвели спортсменов. Искать выходы из этого положения будут личные тренеры каждого спортсмена. В прошлый раз Путин разрешил, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду. Надеемся и сейчас на правильные решения руководства страны, которому мы доверяем свою жизнь», – цитирует 72-летнюю Тарасову Sport24.

Медведева перед Пхёнчханом-2018 выступала с речью на заседании исполкома МОК.

9 декабря ВАДА может запретить российским спортсменам выступать на крупных международных турнирах под национальным флагом.

Санкции ВАДА к русскому спорту правильны. В прошлый раз Россия ничего не поняла

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