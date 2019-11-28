Известный хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал об участии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в его ледовом шоу «Волшебник страны Оз», которое частично пройдет во время чемпионата России.

«Это будет такой сложный экспириенс. Конечно, Женю никто не отвлекает до чемпионата России, она сейчас готовится. У нас уже готов спектакль, предпоказы шоу начнутся с 27 декабря. Первые три дня роль Жени будет исполнять юная фигуристка Алиса Двоеглазова, для нее это тоже будет большой опыт.

Всю траекторию, хореографию Женя будет знать. Она прилетит из Красноярска, и на подготовку у нас будет ночь, грубо говоря, а затем будем готовиться уже ко второму числу. Договорились, что пойдем и первого января репетировать, Женя – очень ответственный человек. Дальше она уже встанет на свою партию, а все остальные к тому моменту уже будут готовы. Самое главное — чтобы в спектакле все знали свои партии, а в том, что у Жени есть свое мастерство, сомнений быть не должно», – цитирует Авербуха Nevasport.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 25 по 29 декабря.

20-летняя Медведева на этапах Гран-при сезона-2019/20 заняла второе и пятое места, этого оказалось недостаточно для выхода в финал.

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