Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю объявил о желании поработать с тренером из России.

«Я никогда не работал с российским тренером, а мне очень нравится стиль фигурного катания из России. Он очень выразителен. Также отношение русских к фигурному катанию, как они усердны в тренировках. Это очень круто. Однажды я бы хотел поработать с тренером из России», – цитирует 24-летнего Ханю The Japan Times.

Юдзуру тренируется в одной группе с Евгенией Медведевой у Брайана Орсера.

В сезоне-2019/20 никто из одиночников не получал выше Ханю: его результаты – 110,53 балла, 212,99 и 322,59.

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