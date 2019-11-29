Журналист Елена Вайцеховкая предположила, что у тренерского штаба Этери Тутберидзе нет других интересов, кроме работы с фигуристками.

«Я знаю, как сложно то, что делают сейчас эти молодые девушки. Но я абсолютно уверена, что это легче делать сейчас, чем в 17 лет. Так что у меня нет позиции по этой проблеме: не могу сказать, что тут хорошо, а тут плохо. Это очень запутанная тема.

Это одна сторона проблемы, вторая – все, что мы видим сейчас, все, что делают ученики Тутберидзе – плоды огромной работы. И в первую очередь это огромное количество работы тренеров. Не знаю, есть ли у них другие интересы в жизни. Думаю, нет. Это просто невозможно.

Я ясно вижу, что у них есть цель сделать этих фигуристок лучшими в мире, причем не только на Олимпиаде, но везде. Возможно, цель – шесть фигуристок в финале Гран-при, весь подиум на чемпионате мира и так далее. Не хочу оценивать с точки зрения того, хорошо это или плохо», – заявила Вайцеховская в видеоинтервью The Skating Lesson.

В финал Гран-при-2019 попали четыре ученицы Тутберидзе: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова. Для первых трех это дебютный сезон на взрослом уровне.

Вайцеховская часто критикует Тутберидзе и ее учеников.

Фигуристки Тутберидзе взяли все этапы Гран-при. Этери – революционер, и ее не остановить

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