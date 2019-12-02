Международный союз конькобежцев (ISU) объявил номинации на премию ISU Skating Awards, которая будет разыграна впервые.

Самая почетная награда будет вручена самому ценному фигуристу сезона, который внес наибольший вклад в популяризацию фигурного катания с помощью болельщиков, медиа и спонсоров. В лонглист вошли российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Алена Косторная, а также Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

За звание лучшему новичку сезона поборются Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Макар Игнатов. Также ученицы Этери Тутберидзе попали в номинацию «Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа».

Голосование проходит с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года на специальном сайте.

Итоги будут оглашены на банкете после чемпионата мира-2020.

Медведева обошла Загитову, она первая после девочек Тутберидзе. Новый рейтинг фигуристок России

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