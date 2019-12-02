Getty Images
Медведева и Загитова претендуют на звание MVP сезона
Да-да, в фигурке теперь тоже есть такая номинация.
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил номинации на премию ISU Skating Awards, которая будет разыграна впервые.
Самая почетная награда будет вручена самому ценному фигуристу сезона, который внес наибольший вклад в популяризацию фигурного катания с помощью болельщиков, медиа и спонсоров. В лонглист вошли российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Алена Косторная, а также Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
За звание лучшему новичку сезона поборются Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Макар Игнатов. Также ученицы Этери Тутберидзе попали в номинацию «Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа».
- Голосование проходит с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года на специальном сайте.
- Итоги будут оглашены на банкете после чемпионата мира-2020.
Медведева обошла Загитову, она первая после девочек Тутберидзе. Новый рейтинг фигуристок России