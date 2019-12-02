15-летняя российская фигуристка Александра Трусова записала видеообращение к Эмилии Кларк, сыгравшей одну из ключевых ролей – Дейенерис – в сериале «Игра Престолов».

Трусова исполняет произвольную программу в образе героини популярнейшего сериала: неудивительно, что выбор для месседжа пал именно на Кларк.

«Я хочу, чтобы актриса Дейенерис мне тоже где-нибудь написала. Ну или встретиться», – говорит фигуристка в ролике, опубликованном на странице МОК в инстаграме.

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при и отобралась в финал, который пройдет в Турине 5-8 декабря.

Александра удерживает мировой рекорд в произвольной программе и по сумме.

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