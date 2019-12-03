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Праздничная Медведева и ее акула из IKEA уже ждут Новый год

Праздничная Медведева и ее акула из IKEA уже ждут Новый год
Eurosport

1 час назад

Но сначала будет чемпионат России.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала предновогоднюю фотографию.

«Смотрю «Корпорацию монстров», и появляется новогоднее настроение», – написала 20-летняя Женя. На фото она обернута светящейся гирляндой, а в руках фигуристка держит плюшевую акулу из IKEA.

«И еще одно», – третье изображение Евгения выложила в сториз.

  • На этапах Гран-при сезона-2019/20 Медведева заняла второе и пятое места, этого не хватило для выхода в финал.
  • Следующим стартом для Евгении будет чемпионат России, который пройдет в декабре в Красноярске.

Что не так с четверным прыжком Медведевой? Кажется, Женя и ее команда запутались

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