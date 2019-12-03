Праздничная Медведева и ее акула из IKEA уже ждут Новый год
Но сначала будет чемпионат России.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала предновогоднюю фотографию.
«Смотрю «Корпорацию монстров», и появляется новогоднее настроение», – написала 20-летняя Женя. На фото она обернута светящейся гирляндой, а в руках фигуристка держит плюшевую акулу из IKEA.
«И еще одно», – третье изображение Евгения выложила в сториз.
- На этапах Гран-при сезона-2019/20 Медведева заняла второе и пятое места, этого не хватило для выхода в финал.
- Следующим стартом для Евгении будет чемпионат России, который пройдет в декабре в Красноярске.
Что не так с четверным прыжком Медведевой? Кажется, Женя и ее команда запутались
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте