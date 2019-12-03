Международный союз конькобежцев (ISU) извинился за номинирование российского фигуриста Антона Шулепова на премию ISU Skating Awards.

23-летний Шулепов был претендентом в номинации «лучший костюм» – ISU отметил его образ для произвольной программы, в которой фигурист выступает под композицию из фильма «Список Шиндлера». Костюм напоминает униформу заключенных концлагеря Освенцим, и поклонники фигурного катания выразили недоумение.

Антон ШулеповGetty Images

«Я очень шокирована включением костюма Антона Шулепова для произвольной программы в список лучших. Это безответственно и оскорбительно. Ужасы геноцида – не развлечение. Исправьте это немедленно», – написала разгневанная подписчица официального аккаунта ISU в твиттере.

The Guardian обратился к ISU за комментариями, и организаторы премии сказали, что допустили ошибку. Изначально был номинирован костюм российского фигуриста для короткой программы.

«ISU cожалеет, что по ошибке представил неправильный костюм (для произвольной программы вместо короткой) мистера Шулепова. Ошибка исправлена, ISU искренне извиняется за плохие настроения, которые она вызвала», – говорится в заявлении.

На этапе Гран-при во Франции Шулепов занял последнее 11-е место, в Японии – восьмое.

Антон женат на вице-чемпионке мира 2012 года Алене Леоновой.

Медведева и Загитова претендуют на звание MVP сезона

Качай приложение Eurosport для iOS или Android