Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снова порадовала подписчиков новым фото в инстаграме.

20-летняя фигуристка выложила фотографию на фоне неба, на изображении виден только ее силуэт. «Канадский восход солнца», – подписала публикацию Женя.

В комментариях написали: «У меня всего два вопроса. Почему голая и кто снимал?»

Медведева дерзко поставила фолловера на место: «Я не виновата, что у вас развращенное восприятие черной тени».

В текущем сезоне Евгения заняла второе и пятое места на этапах Гран-при, этого не хватило для выхода в финал.

Следущий крупный старт для Медведевой – чемпионат России, который в конце декабря пройдет в Красноярске.

Что не так с четверным прыжком Медведевой? Кажется, Женя и ее команда запутались

Качай приложение Eurosport для iOS или Android