«Почему голая и кто снимал?» Фанат устроил Медведевой допрос в инстаграме
Женя ответила абсолютно правильно.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снова порадовала подписчиков новым фото в инстаграме.
20-летняя фигуристка выложила фотографию на фоне неба, на изображении виден только ее силуэт. «Канадский восход солнца», – подписала публикацию Женя.
В комментариях написали: «У меня всего два вопроса. Почему голая и кто снимал?»
Медведева дерзко поставила фолловера на место: «Я не виновата, что у вас развращенное восприятие черной тени».
- В текущем сезоне Евгения заняла второе и пятое места на этапах Гран-при, этого не хватило для выхода в финал.
- Следущий крупный старт для Медведевой – чемпионат России, который в конце декабря пройдет в Красноярске.
Что не так с четверным прыжком Медведевой? Кажется, Женя и ее команда запутались
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