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Российский фигурист почти исполнил четверной аксель

Российский фигурист почти исполнил четверной аксель
Eurosport

20 мин. назад

Артур Дмитриев хочет стать первым в мире.

Российский фигурист Артур Дмитриев продолжает изучение четверного акселя – сложнейшего прыжкового элемента, который еще никто не исполнял.

На видео 27-летний спортсмен приземлил прыжок, но последний оборот был сделан на льду – на соревнованиях такую попытку не засчитают.

  • В сезоне-2017/18 Дмитриев пробовал вставлять четверной аксель в программы, но безуспешно.
  • Также над суперсложным элементом работает двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю.
  • В нынешнем сезоне Дмитриев не выступал на соревнованиях, так как восстанавливается после операции на носу.

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