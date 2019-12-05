Российский фигурист Артур Дмитриев продолжает изучение четверного акселя – сложнейшего прыжкового элемента, который еще никто не исполнял.

На видео 27-летний спортсмен приземлил прыжок, но последний оборот был сделан на льду – на соревнованиях такую попытку не засчитают.

В сезоне-2017/18 Дмитриев пробовал вставлять четверной аксель в программы, но безуспешно.

Также над суперсложным элементом работает двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю.

В нынешнем сезоне Дмитриев не выступал на соревнованиях, так как восстанавливается после операции на носу.

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