Александра Трусова

Выдающиеся таланты всегда вызывают сопротивление и желание вогнать их в границы нормы. Вообще по жизни, но особенно в спорте, где частенько меняли правила после появления очередного феномена. Игра Уилта Чемберлена заставила НБА расширить трехсекундную зону и изменить правила пробивания штрафных, а доминирование Шакила О’Нила привело к корректировке принципов зонной защиты.

Есть недавние примеры и в фигурке: после шести квадов Нэтана Чена в олимпийском сезоне число четверных в произвольной ограничили до пяти, а выдающийся Дон Кихот Загитовой со всеми прыжками во второй половине стал причиной корректировки системы бонусов за элементы.

Следующая, кто наверняка спровоцирует перемены правил – Саша Трусова.

Евгения Медведева и Александра ТрусоваGetty Images

Мировой рекорд с падением в произвольной, с двумя она все равно обыграла идеальную и лучшую за два года Медведеву, набрав 160 баллов в ПП и почти 235 в сумме. Все это – без четверных в короткой, которые пока не разрешены, и без трикселя, который на тот момент Александра еще не прыгала.

Ну вот серьезно, как с ней бороться? Алена Косторная поставила в Японии мировой рекорд за короткую? Саша на следующий день ответила видео с долгожданным трикселем. Не получился четверной сальхов на обоих этапах Гран-при? Русская ракета разучила четверной флип и успешно приземлила его на тренировке перед финалом Гран-при. В произвольную Турина она заявляет пять четверных. Максимально возможный набор.

Неразученными пока остались только четверные риттбергер и аксель. Такими темпами Саша и в дуэль Юдзуру Ханю с Артуром Дмитриевым вклинится – парни все заходят, но никак не прыгнут злосчастный квадриксель.

Страдает ли от шоу прыжков вторая оценка Саши? Да, страдает.

«Действительно, есть ощущение, что ей больше интересны прыжки. Ее тренерам предстоит большая работа, чтобы привить любовь к движениям. Она уже большая молодец, настоящий лидер. Полюбив хореографию, она только станет еще сильнее», – рассуждала еще в октябре тренер Марина Зуева, сравнивая Трусову с Ченом.

Они действительно похожи – Чен трехлетней давности и нынешняя Александра. Правда, для борьбы с Ханю и Фернандесом Нэтану именно что пришлось подтягивать вторую оценку и превращаться из деревянного парня в человека, который снес голову дорожкой шагов после всех прыжков на победном ЧМ. Трусовой этого, по большому счету, не требуется – даже неидеальное исполнение ее набора прыжков практически гарантирует золото.

Александра ТрусоваGetty Images

Тем более при нынешней системе судейства топовые оценки за технику неизбежно тянут вверх и компоненты, даже если они по факту все еще юниорские. При значительно разных уровнях именно катания Саша уступает по сумме за компоненты той же Косторной всего 1,5 балла в короткой и около пяти в произвольной. Тут не поможет даже увеличение коэффициента второй оценки до мужских значений – с 1,6 до 2. Ну будет разница с Аленой не 6,5 баллов, а восемь. Против пяти квадов – это слезы, а не преимущество.

Все это можно было бы объявить величайшей несправедливостью и закрыть фигурку к чертям, но у Трусовой есть индульгенция. Индульгенция абсолютного первооткрывателя. Саша не просто двигает спорт вперед, а выводит его с уровня парапланеристов-любителей в открытый космос. Это принципиально иное качество, где недостатками вроде компонентов, как бы это ни было ужасно для искусства, можно пренебречь. «Восток-1» тоже вряд ли был приятнее глазу и комфортабельнее Chevrolet Daytona Beach, но разве это имеет хоть какое-то значение, когда речь идет о первом полете к звездам?

Именно Саша, а не Косторная или Загитова с Медведевой – эталон для всех тренерских школ. Кира Корпи может сколько угодно рассуждать о «человеческой цене выступлений с четверными в таком возрасте», но ориентиром будут именно пять квадов с трикселем, а не каскад из двух тройных тулупов – самый сложный элемент в карьере финки. Очаровательно улыбаться, как Кира, можно научиться и перед зеркалом, освоить ультра-си элементы – несколько сложнее. Да, Трусова несовершенна. Но это несовершенство первых смартфонов в сравнении с последними айфонами – на фоне всего им предшествующего это все равно был настоящий слом истории.

Make vtoraya otsenka great again все равно вновь станет реальностью очень быстро – хотя бы потому, что принципиально усложнять программы уже невозможно. Когда четверные Трусовой перестанут быть аналогом фильмов Нолана на льду, а станут обыденностью хотя бы для первой двадцатки – неизбежно придется брать чем-то еще. Этим чем-то и станут старое-доброе скольжение, владение коньком, чувство музыки – то самое зрелое женское, которое в современной фигурке пубертата воспринимается как мем.

Тутберидзе, Трусова, ГлейхенгаузGetty Images

Дайте несколько лет. Еще года два назад число девушек с ультра-си элементами во взрослом катании равнялось нулю. Сейчас их уже около десятка, к середине следующего олимпийского цикла это станет такой же нормой, как каскад 3+3 – еще лет 20 назад его прыгали не все мужчины. Многооборотность потеряет вау-эффект и наконец найдется та, которая взломает матрицу превосходства техники над катанием. Может быть, ею станет сама повзрослевшая Трусова, а может Косторная выучит пару-тройку квадов и окончательно заберет звание идеальной фигуристки. Возможно, сверхновая родится даже не в России, Японии или Северной Америке, а там, где никто и не ждет – в конце концов, как-то же появилось в Италии такое чудо, как Каролина Костнер.

Неважно, кто она будет. Главное, что будет. Обязательно. И под нее тоже потом поменяют правила, не волнуйтесь. А пока наслаждайтесь Трусовой. Хотя бы потому, что с ней вы прикасаетесь к величию момента.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это не точно

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