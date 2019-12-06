Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Елена Радионова приготовили номер в образах героинь диснеевского мультфильма «Холодное сердце 2».

Сейчас картина находится в прокате – это продолжение мультфильма «Холодное сердце» (2013), который выиграл два «Оскара» и собрал почти 1,3 млрд долларов.

Туктамышева вышла на лед в образе Анны – любознательной девушки, которая всегда готова к решительным действиям. Радионова, в свою очередь, вжилась в роль Эльзы – ее образ был продиктован Снежной королевой из сказки Ханса Христиана Андерсена.

«Холодное сердце» – один из моих самых любимых мультфильмов. Нашим номером мы хотели не просто подчеркнуть любовь к этому фильму, а еще показать, что в жизни важно иметь человека, с которым ты можешь пройти любые испытания», – рассказала Туктамышева.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года.

В 2019 году Лиза заняла второе место в короткой программе на командном ЧМ в японской Фукуоке и установила личный рекорд: чисто исполнила программу и набрала 80,54 балла.

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