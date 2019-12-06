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Ученица Тутберидзе Валиева выиграла юниорский Гран-при

Ученица Тутберидзе Валиева выиграла юниорский Гран-при
Eurosport

11 мин. назад

Этери воспитала еще одну звездочку.

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей финала юниорского Гран-при.

По сумме двух программ Валиева набрала 207,47 балла и опередила американскую фигуристку Алису Лю. Третье место заняла еще одна представительница России – Дарья Усачева.

  • Пятое и шестое места также заняли россиянки – Ксения Синицына и Викория Васильева.
  • Валиева – ученица Этери Тутберидзе, которая воспитала Алину Загитову, Алену Косторную, Александру Трусову и других известных российских фигуристок.

Трусову зря ругают за низкие компоненты. Она двигает фигурку в космос – это важнее катания

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