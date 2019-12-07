Getty Images
Туктамышева выиграла «Челленджер» в Загребе. На разминке Лиза приземлила четверной тулуп
Но в прокате прыгать его не стала.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей турнира Golden Spin-2019, который проходит в Загребе.
По итогам двух программ Туктамышева заработала 221,15 балла, второе место заняла представительница Белоруссии Виктория Сафонова (192,49), третье – немка Николь Шотт (182,71).
На разминке Туктамышева сумела приземлила четверной тулуп, но в прокате не стала прибегать к этому прыжку, а исполнила два тройных акселя.
- Еще одна российская фигуристка – Софья Самодурова – заняла четвертое место, набрав 180,61 балла.
- Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года.
Туктамышева и Радионова разучили номер в образах диснеевских героинь
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте