Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей турнира Golden Spin-2019, который проходит в Загребе.

По итогам двух программ Туктамышева заработала 221,15 балла, второе место заняла представительница Белоруссии Виктория Сафонова (192,49), третье – немка Николь Шотт (182,71).

На разминке Туктамышева сумела приземлила четверной тулуп, но в прокате не стала прибегать к этому прыжку, а исполнила два тройных акселя.

Еще одна российская фигуристка – Софья Самодурова – заняла четвертое место, набрав 180,61 балла.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года.

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