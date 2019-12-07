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Трусова, Косторная или Щербакова? Как различать юных фигуристок Тутберидзе
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Ученицы Этери Тутберидзе разрывают в этом сезоне абсолютно всех. Так было и раньше, но новое поколение творит что-то невообразимое и бьет рекорды почти на каждом старте.
Трусову зря ругают за низкие компоненты. Она двигает фигурку в космос – это важнее катания
Вот тест о трех, возможно, главных фигуристках поколения. Попробуй понять, кто есть кто.
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