Eurosport

Трусова, Косторная или Щербакова? Как различать юных фигуристок Тутберидзе

Трусова, Косторная или Щербакова? Как различать юных фигуристок Тутберидзе
Дмитрий Панферов

22 мин. назад

Квизы

Сейчас мы устроим тебе проверку.

Ученицы Этери Тутберидзе разрывают в этом сезоне абсолютно всех. Так было и раньше, но новое поколение творит что-то невообразимое и бьет рекорды почти на каждом старте.

Трусову зря ругают за низкие компоненты. Она двигает фигурку в космос – это важнее катания

Вот тест о трех, возможно, главных фигуристках поколения. Попробуй понять, кто есть кто.

Другие интерактивы Eurosport.ru:

Встречалась с начальником полиции, зависима от соцсетей. Угадай, Медведева, Загитова или Туктамышева

Роналду и Сарри, Месси и Энрике. Пожали руку тренеру или нет?

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте