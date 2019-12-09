Известные тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова и Алексей Мишин высказались об отстранении России от крупных международных турниров сроком на четыре года.

«Я думаю, найдутся люди в России, которые и по своему образованию, и по своей душе, и по своей преданности, и по своему разуму будут соответствовать настоящему понятию «руководитель». Это непростое дело! Не все время должна тасоваться одна и та же колода! И так их переставляют с места на место, а мы говорим, что делать? Сколько можно к одному и тому же возвращаться?

Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина! Он их на эти позиции назначал, они должны понимать это, а если не понимают, то сразу надо отказаться от них, потому что они имеют дело с живыми людьми. С талантами, которые прославляют нашу родину! Мне очень тяжело, это моя жизнь», – цитирует 72-летнюю Тарасову Sport24.

Алексей Мишин предложил провести в России альтернативную Олимпиаду. «Если арбитраж не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет. Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. На месте спортивных руководителей думал бы о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит наш спорт.

Вижу необходимость в проведении широкого форума с привлечением всех групп нашего общества, которые имеют отношение к спорту. Россия – спортивная держава, так что форум должен быть широким», – заявил 78-летний Мишин в комментарии «Р-Спорт».

Мишин тренирует фигуристов из сборной России – Елизавету Туктамышеву, Софью Самодурову и Андрея Лазукина.

После Олимпиады-2018 Россия провела альтернативные старты для отстраненных спортсменов.

Россию отстранили от спорта на 4 года. Что это означает и какие турниры пострадают

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