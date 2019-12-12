Американский центр безопасного спорта начал расследование о сексуальных домогательствах фигуриста сборной Франции Моргана Сипре к 13-летней девочке.

3 декабря 2017 года Сипре отправил с верифицированного аккаунта в директ инстаграма две фотографии пениса девочке, которая тренировалась с ним на одном катке во Флориде.

Родители пострадавшей рассказали о сообщении Моргана его коучам Джону Циммерману и Сильвии Фонтане. Но вместо обращения в полицию или Центр безопасного спорта Циммерман и Фонтана просили их никому не говорить об инциденте, поскольку Сипре с партнершей Ванессой Джеймс готовились к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

Родители заявили, что тренеры запугивали девочку и говорили ей, что та сама виновата. «Ты красивая девушка, а у мужчин есть потребности», – сказали жертве Джон и Сильвия. Также они уверяли, что ей никто не поверит, а поклонники Сипре пристыдят ее в соцсетях, особенно во Франции, где фигурист очень популярен.

Еще один тренер AdventHealth Center, Винни Диспенца, также запугивал пострадавшую и сообщил, что девушка никогда не будет выступать, если кому-то расскажет об этом эпизоде. По словам родителей, Диспенца велел их дочери и ее несовершеннолетней партнерше по команде самим попросить у Сипре фотографии в обнаженном виде. В обмен на это Винни обещал детям заказать пиццу.

Сам Морган Сипре на прямой вопрос, отправлял ли он дикпик 13-летней девочке, ответил: «Не могу вам ничего сказать об этом. В смысле, мне совсем нечего сказать об этом обвинении. Мне нечего, нечего, нечего сказать об этом. Так что мне жаль, не могу с вами поговорить».

Циммерман, Фонтана и Диспенца в ответ на запрос USA Today отвергли обвинения и заверили, что претензий к ним никто не предъявлял. Федерация фигурного катания США после инцидента призвала всех возможных жертв не скрывать случившееся и обращаться в правоохранительные органы и Центр безопасного спорта.

После приезда следователей 13-летняя девочка отказалась что-либо рассказывать полицейским. Родители забрали ее с катка в Тампе и вернулись домой в Южную Флориду. На оглашение этой истории в федеральных медиа семью натолкнул их друг, прочитавший об обвинениях в сексуальном насилии фигуристки сборной Эшли Вагнер. Об этом сообщил сайт USA Today.

Морган Сипре и Ванесса Джеймс заняли на Олимпиаде-2018 пятое место. Французская пара – чемпионы Европы-2019 и бронзовые призеры ЧМ-2018.

Джон Циммерман, Сильвия Фонтана и Винни Диспенца продолжают работу на катке AdventHealth Center во Флориде.

Как все устроено: фигурное катание

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