Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала сенсационное заявление в эфире программы «Время», которая выходит на Первом канале.

О том, что Загитова станет гостьей информационной программы, было объявлено заранее. В эфире Первого Алина объявила о временном приостановлении спортивной карьеры.

«Я не ухожу. Но я не участвую в чемпионате России в Красноярске. Я сразу хочу пояснить, что я не претендую ни на чемпионат Европы или мира без отбора. Я всегда отбиралась по спортивному принципу.

Алина ЗагитоваOther Agency

Я остаюсь на льду, буду тренироваться, участвовать во многих шоу. Это даже хорошо. Я буду искать себя, учить новые элементы, заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли долгий путь. У меня сейчас все есть в жизни. А должно чего-то не хватать. Мне нужно вернуть желание выходить на старт – спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут», – заявила Загитова.

«Я все выиграла уже. Все, что можно было. После Олимпийских игр выиграла еще чемпионат мира. Этим все, наверное, сказано», – добавила Алина.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2018, серебряный призер чемпионата Европы-2019.

В 2019 году Алина отобралась в финал Гран-при, но заняла там последнее место.

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