До сих пор не могу понять, что же меня впечатляет больше – то, что Алина Загитова посреди сезона и за полторы недели до старта чемпионата России приостанавливает карьеру или то, на каком уровне это было обставлено. Хотя кого я обманываю – конечно, знаю.

Ей 17, и она выиграла все. У нее пубертат, и ей откровенно тяжело. Она несколько раз хотела бросить фигурку да и по сезону проговаривалась о проблемах с мотивацией. Пусть и не прямо, но мы же понимаем, что значат фразы «Я катаюсь для удовольствия», когда ты занимаешься в группе Тутберидзе.

Удивить может только стремительность – еще неделю назад она каталась в финале Гран-при. Но, может быть, в этом есть особое мужество – признаться себе, что не тянешь на уровень примы, а желания быть на вторых ролях даже в золотую эпоху женской одиночки нет.

В ее жизни уже были совершенно разные по эмоциям, но одинаково триумфальные Пхёнчхан и Сайтама, её «Дон Кихот» уже в истории фигурки, а перед ней самой абсолютная свобода выбора пути даже без спорта: поступай куда хочешь – она даже не будет старше обычных первокурсников, ей не придется, в отличие от Чена, метаться от условного Йелля к катку и обратно. Привилегия, которая доступна единицам.

Алина Загитова, ЧМ-2019Getty Images

И уж точно Алина – единственная, кому дали привилегию ТАК, по сути, закончить со спортом.

Не секрет, что на телике существует определенные каноны показа главных людей страны. Прямо по Парфенову: первое лицо принимает министра или главу региона, идет в народ, проводит саммит с зарубежным коллегой. Ну или приходит в прямой эфир главного канала. Кроме Путина такого показа удостаивался за последнее время только один человек – Алла Борисовна Пугачева. И вот теперь Алина.

Президентский уровень, начиная с промо. Строгое и элегантное платье. Минутная (!) проходка входа в студию. Около входа – встреча с ведущим. Текстовое сопровождение видео, которое по смыслу несильно отличается от канонического «От советского Информбюро, в 21 час по Москве прослушайте важное правительственное сообщение».

Ну и, конечно, само интервью. Последним сюжетом, с максимальным нагнетанием напряжения анонсами по ходу передачи. 15 минут, которые сдвинули всю сетку Первого в прайм-тайм пятницы. Реально такое бывает только у самого ВВП (и то пару раз в год), а к юбилейному концерту (первому за десятилетие) выделили Пугачевой вот полчаса. И редко-редко подобное устраивают еще для приезжих суперзвезд.

То есть зафиксировали: Путин, Пугачева, Загитова. Последовательность в России имени первой фамилии именно такая.

Пока вы осознаете новую реальность, попробуйте представить Александра Овечкина или Евгения Малкина, который выходит в прямой эфир главной передачи главного федерального канала, чтобы объявить о приостановлении/завершении карьеры? Не получится, как не выйдет представить на этом месте спортсмена из любого другого вида спорта – от Марии Шараповой до Артема Дзюбы. Да что уж, даже появление Дмитрия Медведева на ежегодном интервью федеральным медиа было намного более дежурным.

Это не просто ярчайшее по медийности объявление олимпийской чемпионки, это фантастический успех всей фигурки – в современной, предельно иерархичной России это окончательное закрепление статуса. Где-то сразу за оборонкой. Песню Визбора можно переделывать в «Зато, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, и даже в области фигурки мы впереди планеты всей».

«Триксель-пиксель» – главный телеграм-канал о фигурке, где будет еще больше аналитики про уход Алины

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