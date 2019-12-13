Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Это решение, к сожалению, не было случайным. Порядка полутора лет Алина озвучивала это решение. Оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки мира, были сложными. Это была уже какая-то просьба. Она просила дать ей паузу, чтобы она сама пришла к решению, что хочет соревноваться.

Мы всем тренерским составом пытались убедить ее продолжить. Ей нужно прийти к этому самой, чтобы продолжить, а не когда ее уговаривают. Чтобы сама пришла и сказала, что хочет соревноваться и побеждать. Она не приостанавливает тренировочный процесс. Мы позволили Алине принять это решение, чтобы она побыстрее соскучилась и вернулась обратно», – заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2018, серебряный призер чемпионата Европы-2019.

В 2019 году Алина отобралась в финал Гран-при, но заняла там последнее место.

Тутберидзе взяла 3 медали в юниорском финале. Она по-прежнему побеждает только с девушками

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