«Уходить к другому тренеру не собираюсь». Загитова – о Тутберидзе, четверных и учебе

Главным событием недели неожиданно стало заявление олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой о приостановке карьере. Фигуристка в эфире Первого канала затронула и разные важные вопросы.

О причинах перерыва

«Ухожу, наверное, потому что сейчас у меня есть все в жизни, а всегда должно чего-то не хватать, как я считаю. Хочу, чтобы у меня вернулось обратно состояние, когда я хочу выходить на старт. Меня поймут те спортсмены, которые прошли этот путь. Когда я начинала тренироваться после Олимпиады, когда нужно вкатывать новую программу – это всегда очень сложно. В те моменты хотелось закончить, но я понимала, что мне это нравится. Такое смешанное чувство. Это был сложный период. И в этом сезоне все точно так же».

О четвертных прыжках

«Их нужно учить в более молодом возрасте. Мне 17, но наш спорт молодеет. Нужно было учить до Олимпиады, но тогда был риск травмы и пропуска Игр. На тот момент было достаточно моего арсенала прыжков. Потом я начала взрослеть, началась раскоординация. Главным было оставить прыжки и удержать все, что я сейчас имею».

О возможной смене тренера

«Конфликта нет. Есть семья вне спорта, а Этери Георгиевна – это моя семья в спорте. То, что мы прошли вместе – только эта спортивная семья знает, через что мы прошли. Были сложные и радостные моменты. Поэтому никуда уходить от них я не собираюсь. Мы продолжаем работать вместе».

Об учебе

«В этом году у меня ЕГЭ, нахожусь в процессе подготовки. Буду сдавать русский, математику как обязательные и биологию дополнительным. Потом институт. Я, скорее всего, буду заканчивать спортивный институт, так как вся моя жизнь на данный момент крутится вокруг спорта, поэтому буду учиться на тренера. Услышите ли когда-нибудь про школу Загитовой? Надеюсь».

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях, чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2018, серебряный призер чемпионата Европы-2019.

В 2019 году Алина отобралась в финал Гран-при, но заняла там последнее место.

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