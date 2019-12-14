Российская фигуристка Евгения Медведева через инстаграм обратилась к подписчикам с призывом перестать выплескивать негатив на нее, ее коллег и тренеров.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять – мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров. Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе!» – написала Женя в инстасториз.

В сезоне-2019/20 Евгения заняла второе и пятое места на этапах Гран-при, этого не хватило для выхода в финал.

Следущий крупный старт для Медведевой – чемпионат России, который в конце декабря пройдет в Красноярске.

Медведева получила больше Загитовой, но не вышла в финал. Справедливы ли правила Гран-при?

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