Евгения Меведева вступилась за другую российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву после того, как ее завалили гневными комментариями в социальных сетях.

Все из-за видео, появившегося на канале Елизаветы на ютьюбе – в превью к чемпионату России соперница Туктамышевой Медведева показана в негативном свете. Лиза записала видеообращение, в котором объяснила, что не имеет отношения к публикации ролика – доступ к каналу есть только у экс-агента фигуристки, с которым она уже не работает.

Объяснение не защитило спортсменку от лавины негативных сообщений в свой адрес, и ей на помощь пришла Медведева. «Лиза, все будет хорошо! А всем умникам, которые наезжают на нее, лучше закрыть пищалку. Не трогайте и не осуждайте человека за то, чего она не делала», – написала Женя в комментариях под видео.

В сезоне-2019/20 Евгения заняла второе и пятое места на этапах Гран-при, этого не хватило для выхода в финал.

Следующий крупный старт для Медведевой – чемпионат России, который в конце декабря пройдет в Красноярске.

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