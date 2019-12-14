Стали известны причины, по которым олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила карьеру.

По информации «Бизнес Online», 17-летняя фигуристка в последнее время конфликтовала с Этери Тутберидзе и другими тренерами «Хрустального».

Также сообщается, что Загитова не объявила об окончательном завершении карьеры из-за обязательств перед спонсорами: Shiseido и Puma по условиям контракта якобы могут отказаться от сотрудничества, если Алина перестанет быть действующей фигуристкой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в эфире Первого канала.

Алина не выступит на чемпионат России, который служит отбором на чемпионат Европы и мира.

Путин, Пугачева, Загитова. Объявление Алины как окончательное оформление нового статуса фигурки

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