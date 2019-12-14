Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Вернется Алина или нет – глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, – прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год.

Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю.

Соревнований у нас может не быть (в связи с отстранением РУСАДА), вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе. И я с большим уважением отношусь к тому, что делает Алексей Мишин и его ученица Лиза Туктамышева – она переживала неудачи, ничего не добивалась в плане медалей, но возвращалась, выучила четверной тулуп, восстановила тройной аксель.

Или наша выдающаяся спортсменка двукратная чемпионка мира Женя Медведева – выбралась со дна колодца, в который она попала, она совершенствуется. Я уважаю этих людей, также как я уважаю мнение Алины – она сама распоряжается своей жизнью», – цитирует 72-летнюю Тарасову ТАСС.

Загитова объявила о приостановлениик карьеры в эфире Первого канала.

В конце декабря она исполнит главную роль в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Путин, Пугачева, Загитова. Объявление Алины как окончательное оформление нового статуса фигурки

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