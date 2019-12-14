Тренерский штаб Этери Тутберидзе выступил с жестким заявлением после объявления Алины Загитовой о приостановлении спортивной карьеры.

«Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю жизнь.

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс.

Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе, ТГД [Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков]», – говорится в обращении, опубликованном в инстаграме и Вконтакте.

Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры в эфире Первого канала.

Реакцию Тарасовой можно прочитать здесь, Плющенко предположил, что Загитова сменит тренеров.

Путин, Пугачева, Загитова. Объявление Алины как окончательное оформление нового статуса фигурки

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