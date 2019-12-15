Российский фигурист Евгений Плющенко ответил команде Этери Тутберидзе на обвинения в переманивании Алины Загитовой.

Новость о приостановке карьеры Загитовой прокомментировали известные представители российского фигурного катания, в том числе Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко. Публичные высказывания не понравились команде Этери – тренерский штаб довольно резко ответил на реплики Тарасовой и Плющенко.

Олимпийский чемпион не стал отмалчиваться и выкатил длинный ответ в инстаграме.

«Никогда не пытался «заманить», как вы пишете, к себе Алину, как и никого другого, тем более «унижая вас» в ее глазах. Понимаю, что очень легко моделировать чьи-то поступки, мысли или поведение исходя из известной формулы «рядить по себе». Но, ей Богу, Этери!.. Если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только «тим-Тутберидзе». Вы все-таки ничего не попутали?

Алина ЗагитоваGetty Images

Уж не знаю по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания – спортсмены ведь тоже люди и им тоже нужно порой доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата)‚ но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать.

Уважительно относясь к чужим контрактам и обязательствам, я, разумеется‚ не собирался вмешиваться не в свою компетенцию‚ все зависело только от нее самой. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике‚ в том числе – осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта», – написал Плющенко в социальной сети.

Еще Евгений обвинил Этери в том, что техническую прыжковую часть в ее команде ставит другой человек, а сама Тутберидзе берет в группу лишь готовых спортсменов. В конце Плющенко осудил критику штаба Этери в ответ на комментарии Тарасовой.

С полным текстом можно ознакомиться вот тут.

Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры в эфире Первого канала.

Плющенко ранее предположил, что Загитова сменит тренеров.

Путин, Пугачева, Загитова. Объявление Алины как окончательное оформление нового статуса фигурки

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