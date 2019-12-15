Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила решение приостановить карьеру и заявила, что продолжит тренировки в штабе Этери Тутберидзе.

«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, что означает мое интервью, и почему я завершила карьеру. Я очень волновалась, и не совсем получилось четко донести мысли. Для меня фигурное катание – жизнь, большой спорт – то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день, начиная с четырех лет.

Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото чемпионата мира, не случайны. Мы с тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более уходить. Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшей ступени пьедестала, а для этого надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за страну на международных соревнованиях. Я продолжаю фигурный путь с поддержкой моих тренеров», – написала 17-летняя Загитова на русском, английском и японском языках.

Алина объявила о приостановлении карьеры в эфире Первого канала.

Позже тренерский штаб Тутберидзе выступил с жестким заявлением в адрес Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко, затем Плющенко написал ответный спич.

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