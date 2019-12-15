Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на обращение к ней тренерского штаба Этери Тутберидзе и отказалась отвечать на вопросы журналиста.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!» – сказала 72-летняя Тарасова корреспонденту радио «Говорит Москва» на просьбу прокомментировать заявление Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова.

Тренерам не понравилась реакция Тарасовой на приостановление карьеры Алиной Загитовой, и они опубликовали жесткое обращение к Татьяне Анатольевне и Евгению Плющенко.

Загитова объявила о приостановлении карьеры в эфире Первого канала – в сезоне-2019/20 она пропустит оставшиеся старты.

Загитова прокомментировала возможное завершение карьеры

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