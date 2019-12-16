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Медведева разработала дизайн костюма для швейцарской фигуристки

Медведева разработала дизайн костюма для швейцарской фигуристки
Eurosport

19 мин. назад

Женя развивается не только в фигурном катании.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева разработала дизайн костюма для произвольной программы швейцарской фигуристки Ноэми Боденштайн.

«Спасибо Евгении за помощь с дизайном этого красивого платья», – написала 16-летняя фигуристка, выложив фото с подиума чемпионата Швейцарии, где она заняла второе место вслед за Алексией Паганини.

  • Как и Медведева, Боденштайн тренируется в Торонто, но не у Брайана Орсера, а у Трейси Уилсон.
  • Ранее она занималась в Шампери у Стефана Ламбьеля.

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