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Медведева разработала дизайн костюма для швейцарской фигуристки
Женя развивается не только в фигурном катании.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева разработала дизайн костюма для произвольной программы швейцарской фигуристки Ноэми Боденштайн.
«Спасибо Евгении за помощь с дизайном этого красивого платья», – написала 16-летняя фигуристка, выложив фото с подиума чемпионата Швейцарии, где она заняла второе место вслед за Алексией Паганини.
- Как и Медведева, Боденштайн тренируется в Торонто, но не у Брайана Орсера, а у Трейси Уилсон.
- Ранее она занималась в Шампери у Стефана Ламбьеля.
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