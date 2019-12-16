Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на разразившийся в русском фигурном катании скандал с участием тренерского штаба Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко.

«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься? Я думаю, что мой коллега Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это не вопрос Кремля абсолютно», – цитирует 52-летнего Пескова «Р-Спорт».

Тутберидзе и ее коллегам не понравилась реакция Тарасовой на приостановление карьеры Алиной Загитовой, тренеры выступили с жестким заявлением в адрес Татьяны Анатольевны и Плющенко.

Плющенко на следующий день опубликовал ответ в схожем тоне.

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