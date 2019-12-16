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В Кремле прокомментировали скандал с участием Тутберидзе, Тарасовой и Плющенко
Фигурка еще никогда не была настолько популярна.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на разразившийся в русском фигурном катании скандал с участием тренерского штаба Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко.
«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься? Я думаю, что мой коллега Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это не вопрос Кремля абсолютно», – цитирует 52-летнего Пескова «Р-Спорт».
- Тутберидзе и ее коллегам не понравилась реакция Тарасовой на приостановление карьеры Алиной Загитовой, тренеры выступили с жестким заявлением в адрес Татьяны Анатольевны и Плющенко.
- Плющенко на следующий день опубликовал ответ в схожем тоне.
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