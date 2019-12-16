Ягудин: «Тарасова для меня навсегда, остальные – сосать!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал скандал вокруг тренера Татьяны Тарасовой.

Ранее Этери Тутберидзе и ее коллегам не понравилась реакция Тарасовой на приостановление карьеры Алины Загитовой. Штаб Тутберидзе выступил с жестким заявлением в адрес Татьяны Анатольевны, позже ему в похожем стиле ответил Евгений Плющенко.

«Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более что в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми – восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой, я не могу.

Определенная группа (не очень большая, но все же) активистов занимаются травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, то обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же можете вернуться к той же картинке).

Нужно ценить легенд, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Я вас люблю всегда! Тарасова для меня навсегда! Остальные – сосать!» – написал Ягудин в инстаграме.

Позже Ягудин отредактировал запись и убрал последнее предложение.

Поклонники российской фигурки запустили петицию на имя президента РФ Владимира Путина и генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста с требованием отстранить Тарасову «из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости».

На данный момент петицию подписали более полутора тысяч человек.

Штаб Тутберидзе – Тарасовой: «Жаль, что вы так много критиковали Алину. Видимо, из-за большой любви»

Подписывайся на нас Вконтакте