«Скоро Бусинке рожать. Уже семь сантиметров. А это прибор, на котором зафиксированы мариночкины показатели», – с таких слов начинается ролик актера и фрика Никиты Джигурды. Камера в руках главной трэш-звезды начала 10-х зафиксировала, как его жена родила сына. Джигурда смонтировал кадры, снятые на мобильный телефон, и сделал из них клип «Колыбельная для ангела». Первые аккорды песни он играет на гитаре прямо в родильном отделении. Артиста снимает сама роженица с раздвинутыми ногами.

За документ эпохи Никита получил антипремию «Серебряная калоша» и попал на «Пусть говорят» к Андрею Малахову. В женщине легко узнать олимпийскую чемпионку и кавалера ордена французского Почетного легиона Марину Анисину. Представить за семь лет до съемки, что судьба занесет ее в матери сына Джигурды, было невозможно.

Марина – девочка из спортивной семьи. Отец Вячеслав – центрфорвард сборной СССР по хоккею, мама Ирина – чемпионка Союза по фигурному катанию. Она росла круглой отличницей с тройкой по поведению, потому что бабушкина дисциплина дома не справлялась с мятежным характером девчушки. Родители развелись, когда Марине было 12, и она уже вовсю каталась и думала о карьере фигуристки. Мать не хотела, чтобы дочь становилась парницей (Ирина помнила, как это травмоопасно), но согласилась на танцы. Тем более что девочка впервые надела коньки в 2,5 года, начала тренировки в четыре, а в девять всем говорила, что станет чемпионкой.

Сначала она встала в дуэт с Сергеем Сахновским, но того за бесперспективность забраковала Анисина-старшая, и девочке подобрали бывшего одиночника Илью Авербуха. Мамы новых партнеров подружились, правда, тренер Геннадий Аккерман сказал, что с Ильей будущего у пары нет. Детей оттащили к другому коучу, которая не рассмотрела талант Авербуха, поэтому родители фигуристов как-то уболтали Аккермана, чтобы тот взял обоих ребят. Геннадий согласился и в 1990-м привел их к золоту юниорского чемпионата мира.

Но через год Марина с Ильей остались лишь четвертыми, а чемпионами стала советская пара Стергиаду/Разгуляевс под руководством Натальи Линичук. В начале 90-х Линичук была кем-то вроде Этери Тутберидзе в 10-х – на ее воспитанников судьи смотрели благосклоннее, чем на конкурентов, и часто добавляли баллы за одно только имя тренера. Анисина и Авербух встретились с Натальей, выслушали обещание сделать из них олимпийских чемпионов, оставили Аккермана и перешли в ее новую школу.

Марина Анисина и ее мама, Ирина ЧерняеваGetty Images

В 1992-м, уже с Линичук, Марина тренировалась в Швейцарии – сборы выбила дружившая с заграницей Наталья. На одном из занятий к фигуристке подошел Николай Морозов и сказал, что с удовольствием встал бы с ней в пару. «А ты что, ничего не знаешь?» – спросил спортсмен. И после удивленного отрицания продолжил: «Да все уже об этом говорят. Илья с тобой больше кататься не будет».

Тогда Анисина и узнала, что Авербух влюбился в Ирину Лобачеву и уйдет к новой подруге. Она сделала вид, что не в курсе, и спокойно начала тренировку. «Вот сейчас, сейчас он все скажет», – думала на занятиях Марина. Но Илья молчал. Пара уже вернулась в Москву, пережила выходные, начала сборы в столице, а он ничего не говорил. Девушка взорвалась на первой утренней тренировке: «Ну и сколько же все это будет продолжаться? Я уже все знаю, ты уже все решил. Зачем мы тратим время?» Авербух спихнул решение на Линичук, Линичук – на Авербуха.

Илья Авербух и Ирина Лобачева (Россия), Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-СитиGetty Images

Медленно текло лето 1992-го, Анисина осталась одна и физически не успевала найти нового партнера до старта сезона. С Морозовым будущего она не видела, а свободных парников топ-уровня в стране не нашлось. В голове 16-летней девушки пульсировала одна мысль – «Авербух меня предал». Это оказалось большим шоком для мамы Марины. Они ведь с семьей Ильи даже отдыхали вместе. Как-то в ночь на Крещенье мать Авербуха Юлия гадала на блюдце и удивилась: «Ерунда какая-то – вижу Маринку на пьедестале, а Ильи рядом нет». Потом обвела обалдевших детей и друзей взглядом и отмахнулась: «Ерунда все это, не обращайте внимание».

Наталья Линичук предлагала Анисиной новые варианты, но нужных все не было, и тренер обронила: «Поищи кого-нибудь за границей». Наверняка коуч считала, что в начале 90-х в разрушенной стране это невозможно, но Марина выбрала из старых записей на VHS-кассетах двоих – канадца Виктора Кратца и француза Гвендаля Пейзера. Через учившуюся в Швейцарии подругу девушка написала письмо на ломаном французском, и в январе 1993-го кудрявый красавчик пригласил будущую партнершу в Лион.

Анисина взяла с собой маленький чемоданчик вещей – рассчитывала, что уговорит 20-летнего Пейзера переехать в Москву. Она поселилась в доме родителей француза, на первом прокате почувствовала легкость скольжения, которой не было с Авербухом, и одновременно поняла, насколько сильно все вокруг вращается вокруг Гвендаля – семья ни за что не отпустила бы мальчика в Россию.

Тренировки два раза в день, подъем в 4:45 утра, слезы, отсутствие друзей и незнание языка – никто не верил в Марину. Но в сезоне-1993/94 Пейзера/Анисина стали третьими на этапе Гран-при в Париже, вторыми в чемпионате Франции и первыми на мемориале Ондрея Непелы. На Олимпиаду в Альбервилле они не полетели из-за черепах в правительстве Пятой республики, которые вовремя не оформили Марине новый паспорт. Второе гражданство ей дадут только в 1996-м.

Анисина поставила цель – олимпийское золото – и перла к нему через пот и кровь. Гвендаль же воспринимал фигурное катание как хобби, а не работу, и всегда повторял это партнерше. Когда русская пережимала с психологическим давлением, легкомысленный Пейзера реагировал одинаково – обещал бросить спорт и закатывал истерики. Проходили пара дней, и француз отмокал и возвращался к тренировкам.

В таком режиме дуэт взял бронзу в Нагано-1998, а в 2000-м выиграл вообще все – и ЧМ, и ЧЕ, и финал Гран-при. Их главной фишкой стала обратная поддержка. Во время японской Олимпиады Анисина дважды взяла партнера на руки и прокатилась с ним под музыку из «Ромео и Джульетты» в произвольном танце. «Изначально мне показалось, что это практически невозможно, и я не очень хотела исполнять [поддержку]. Но потом мы попробовали. Через тренировки у нас это очень легко получилось, и не как физическая нагрузка, а в контексте всего танца», – объяснила Марина. Трюк они включали еще в несколько программ, и фигуристы каждый раз тонули в овациях публики и восторгах от силы хрупкой русской тростиночки.

К Играм-2002 Анисина/Пейзера подходили одними из фаворитов – наравне с итальянцами, канадцами и русскими – Ильей Авербухом и Ириной Лобачевой. Но Марина с Гвендалем уверенно лидировали с первого дня, выиграли все четыре танца и стали олимпийскими чемпионами. Они стояли на пьедестале, а на ступеньку ниже поднялся Авербух. Все получилось именно так, как и предсказывала его мать в ту далекую ночь на Крещение.

В Солт-Лейк-Сити бушевал скандал, итогом которого стали два золота для Бережной/Сихарулидзе и Сале/Пеллетье из Канады. В нечестности подозревали французскую судью Лё Гунь, а в обмен на победу русских в парном катании ей пообещали золото в танцах для Анисиной и Пейзера. Еще после лидерства в обязательной программе Марина с Гвендалем уверенно оправдывались. «Судьи проделывали с нами нечто подобное так часто, что мы научились не думать об этом. Думаю, зрители понимают разницу между спортом и тем, что происходит сейчас», – заявил французский фигурист.

Гвендаль Пейзера/Марина Анисина (Франция), Ирина Лобачева/Илья Авербух (Россия), Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-СитиGetty Images

Через полгода после победы пары на Олимпиаде, первой для Франции с 1932 года, в Италии задержали криминального авторитета Алимжана Тохтахунова по кличке Тайванчик. ФБР представило расшифровки телефонных разговоров бизнесмена, в которых он прямо заявлял про размен – французы отдадут голос русским, Россия поможет Анисиной и Пейзера. Тайванчику нужна была помощь, чтобы после победы на ОИ Марина попросила французских лидеров о визе для Тохтахунова.

После победы Бережной/Сихарулидзе Алимжан позвонил матери фигуристки и успокоил: «Мы сделаем Марину олимпийской чемпионкой. Вчера французы помогли в парном катании. Даже если она упадет, мы сделаем, что она будет первой». Спецслужбы даже представили скрипты и запись разговоров самой фигуристки с Тайванчиком. Анисина в августе 2002-го собрала пресс-конференцию и опровергла факт звонка Тохтахунову во время Игр: «Ни я, ни мой партнер не нуждались в чьей-то помощи для победы на Олимпиаде».

«Я просто поддерживал ее как знакомую и россиянку, объяснял: «Марин, не переживай, ты сильнее всех, выиграешь», – уточнил в интервью Eurosport.ru в 2016-м Тайванчик. Его выпустили из венецианской тюрьмы спустя 10 месяцев, обвинение против него рассыпалось за недостатком улик, и с фигуристов сняли все подозрения. Во Франции Анисину с Пейзера сделали кавалерами ордена Почетного легиона – высший знак отличия в Пятой Республике.

Президент Франции Жак Ширак, фигуристка Марина Анисина стала кавалером ордена Почетного легиона, 2003 годGetty Images

Они ушли из любительского спорта сразу после олимпийского триумфа, чтобы еще немного поудивлять зрителей обратной поддержкой Гвендаля от Марины. В России в этот момент бурлило обсуждение скандала, и на одну из передач позвали Татьяну Тарасову и Авербуха. Конечно, взявший серебро на Играх Илья заявил, что победу у них отобрали. Тарасова в эфире спросила будущего продюсера: «Илюша, посмотри мне в глаза и признай честно – Маринка ведь лучше тебя была».

В 2007-м Анисина засветилась в телешоу на «России» «Танцы на льду». Ей в пару дали актера Никиту Джигурду, влюбившегося в нее с первого взгляда. «Меня перед фактом поставили: «С вами олимпийская чемпионка будет кататься. Вы на коньках стоите?» Я воскликнул: «Как бог!» – вспоминал Джигурда в интервью Дмитрию Гордону. – «Ну вот, стою, как бог, а про «проедьте» и речи не было. Как еще мог победить амазонку? Только «Камасутрой».

И победил. Меньше чем через год после знакомства они поженились, через 10 месяцев после свадьбы на свет появился сын Мик-Анжель – тот самый, которому отец посвятил клип, снятый в родильном отделении. В 2010-м Анисина дала жизнь дочери Эве-Владе. Их семья к концу десятилетия станет интересом таблоид-шоу русского ТВ, хотя именно с Джигурдой фигуристка обрела женское счастье. Счастье, к которому Марина стремилась все время после ухода из спорта.

Путин, Пугачева, Загитова. Объявление Алины как окончательное оформление нового статуса фигурки

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