Евгений Плющенко резко ответил на слова хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова по поводу сильного конфликта, который разгорелся в фигурном катании.

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры, после чего команда Этери Тутберидзе выступила с критическим постом в адрес Плющенко и обвинила его в переманивании готовых спортсменов. Евгений ответил не менее жестким постом, а Татьяна Тарасова (ее персона также была упомянута в письме Тутберидзе) отказалась от комментариев.

Хореограф Алексей Железняков выступил со следующим заявлением: «Одно хочется сказать по всему этому вселенскому скандалу. Я знаю Этери Георгиевну немало лет, она совершенно не публичный человек, не любит интервью, фотосессии и все такое, а тем более высказываться на публике.

Евгения Медведева, Этери Тутберидзе, Алина Загитова, Олимпийские игры-2018Getty Images

Успокойтесь уже все! Все, что делает команда во главе с Этери Георгиевной, это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара и плясок на косточках, это удел завистников. Но если ТШТ высказались, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами».

Позже Плющенко пришел в комментарии в инстаграме Железнякова и оставил послание: «Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу». Слова Евгения приводит Sport24.

За Тарасову также вступился ее ученик и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Загитова объявила о приостановлении карьеры в эфире Первого канала – в сезоне-2019/20 она пропустит оставшиеся старты.

«Вы ничего не попутали?» Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе в переманивании Загитовой

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