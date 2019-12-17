Спортивный комментатор Василий Уткин заступился за заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, которую болельщики призывают отстранить от комментирования фигурного катания. Уткин жестко раскритиковал фанатов Этери Тутберидзе и Алины Загитовой.

«Это совершенно возмутительно. В фигурном катании происходит совершенно возмутительная ситуация, порожденная окружением Этери Тутберидзе. Ненависть идет именно оттуда. Клакеры требуют отстранить Татьяну Тарасову от репортажей. Татьяна Тарасова – лучший комментатор российского телевидения, признанный телевизионным сообществом в прошлом году. Комментатор фигурного катания был признан лучшим спортивным комментатором страны в год футбольного чемпионата мира в России!

Клака Этери Тутберидзе, стоящая за ее спиной, но необязательно ей манипулируемая, требует отстранить Татьяну Тарасову от комментариев на телевидении в канун чемпионата России по фигурному катанию. Голос русского фигурного катания Татьяна Тарасова может быть отстранена от работы благодаря действиям людей, которыми движет ненависть.

Они катят бочку на Тарасову, потому что у нее есть свое мнение. Потому что Тарасова не восхищается слепо. А кого вы будете слушать, если не Тарасову? Вот кого?! Такого человека просто нет. Должен прийти человек, который будет слепо и тупо восхищаться. Да, там есть, чем восхищаться. Но в фигурном катании есть и много другого, чем можно восхищаться.

Если Татьяна Тарасова будет отстранена от комментирования фигурного катания, это будет совершенно возмутительно. Я прекрасно знаю, какими силами отстранили от работы Елену Вайцеховскую. Это грязная интрига с использованием влиятельнейших людей в стране. Вы посмотрите, как отвечает группа Этери Тутберидзе, как отвечает ее инстаграм. Это сеет ненависть. Загитова – великая спортсменка, которая безвременно и драматически уходит из спорта, но ее клака возмутительна. Нельзя позволить ей победить. Татьяна Тарасова – это национальное достояние.

Этери Тутберидзе, вы должны встать на защиту Татьяны Тарасовой, отстоять ее от фанаток своих фигуристок и дать ей возможность рассказывать о фигурном катании. Вы обязаны это сделать», – цитирует 47-летнего Уткина Sport24.

Ранее фанаты запустили петицию с требованием отстранить Тарасову «из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости».

После реакции Татьяны Анатольевны на приостановление карьеры Алиной Загитовой Тутберидзе и ее коллеги выспустили резкое заявление. Им в похожих тонах ответил Евгений Плющенко.

Ягудин: «Тарасова для меня навсегда, остальные – сосать!»

Подписывайся на нас Вконтакте