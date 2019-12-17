Американский журналист Филип Херш прокомментировал разгоревшийся в русском фигурном катании скандал между группой Этери Тутберидзе, Евгением Плющенко, Татьяной Тарасовой и другими.

«Во всем этом хаосе со стороны руководства российского фигурного катания единственной публичной личностью, которая держится с достоинством, зрелостью и сдержанностью, является 17-летняя Алина Загитова. Ее решение отдохнуть от соревнований вызвало войну в социальных сетях между взрослыми», – написал Херш.

Херш работал на 18 Олимпиадах.

После реакции Тарасовой на приостановление карьеры Загитовой Тутберидзе и ее коллеги выспустили резкое заявление. Им в похожих тонах ответил Евгений Плющенко.

Плющенко – хореографу из группы Тутберидзе: «Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл?»

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