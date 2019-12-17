C чего все началось?

Приостановка карьеры Алины Загитовой – главный инфоповод зимы в русском спорте. Естественно, новость прокомментировали примерно все, в том числе Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко.

ТАТ расстроилась уходу олимпийской чемпионки, в своем спиче косвенно противопоставив ее Медведевой и Туктамышевой: «Мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю», – заявила Татьяна Анатольевна.

Плющенко же намекнул на возможный переход к другому тренеру: «Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю – Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше – впереди еще много времени, а она мощный спортсмен».

Алина ЗагитоваOther Agency

И понеслась – на следующий день в инстаграм-аккаунте Team Tutberidze появился очень резкий пост, в котором досталось обоим.

Тарасовой: «За три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Плющенко: «Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах».

Лайк под постом поставили Этери Тутберидзе, Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз уже с личных аккаунтов.

Что же такого говорили и делали Тарасова и Плющенко?

Татьяна Анатольевна, которая последнее время комментирует фигурное катание, никогда открыто не критиковала ни Загитову, ни Тутберидзе. Тем не менее значительная часть фанатов считает, что ТАТ недолюбливает Алину из-за следующих моментов:

Тарасова болела в Пхёнчхане за Медведеву. Это действительно было – ТАТ почти в открытую хотела победы Жени. Насколько комментатор имеет право на такие эмоции вопрос дискуссионный, но нужно заметить, что никаких негативных речей в адрес Загитовой Тарасова не произносила.

Спустя несколько дней в эфире федерального телеканала Тарасова ответила отцу Алины репликой: «Папаша, вы не обижайтесь, но многие из нас больше любили Женю».

В последних словах Тарасовой тоже нашли крамолу. Как оказалось, от них полыхает не только у фанатов, но и у тренерского штаба в «Хрустальном».

С Плющенко все еще сложнее, так как речь идет о внутренних разборках. До конца непонятно, дело ли в том, что Плющенко своим комментарием прощупывал возможность стать тренером Алины или, например, олимпийский чемпион Турина хотел переманить Загитову в свое новогоднее шоу, что не понравилось Тутберидзе.

«Вы хотите, чтобы профессионалы называли вас тренером, хотя все прыжки ставит Дудаков»

Первым ответил Плющенко – на следующий день и тоже в инстаграме. Причем в посте он прошелся по всем болевым точкам группы Тутберидзе: уходу ведущих спортсменок спустя два-три года после перехода из юниоров, отсутствию четверных у Алины, трансферам уже готовых фигуристов в «Хрустальный» и так далее.

Евгений ПлющенкоGetty Images

Несколько выдержек из ответа:

«Понимаю, что Алина для вас как для спортивного менеджера (вы же настаиваете на том, чтобы все профессионалы называли вас тренером, хотя всю техническую и прыжковую составляющую ставит Сергей Дудаков) приносила ощутимый доход».

«Уж не знаю по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания – спортсмены ведь тоже люди, и им тоже нужно порой доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать.

«Дал ей несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике – осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта».

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову, олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе Тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет. Это такой секрет Полишинеля: все знают, обсуждают, осуждают, а сказать боятся. Хотел вам об этом на ушко шепнуть, но вы сами вышли в публичное пространство».

Тарасова ответила гораздо лаконичнее, но более эмоционально: «Идите к чертовой матери все вместе взятые!» Было ли это обращение к доставшим журналистам или к оппонентам в споре, Татьяна Анатольевна не уточнила. Возможно, и хорошо, что так.

Стихи Цветаевой, петиция Эрнсту и Путину, месседж Ягудина

На этом бы закончить, но дальше скандал пошел уже в сюрреализм. Тутберидзе выложила в инстаграм стихотворение Цветаевой и собрала тысячи комментариев с попытками разгадки послания.

На change.org появилась петиция на имя Константина Эрнста и Владимира Путина (да-да, серьезно) за отстранение Тарасовой от комментариев фигурки на Первом. Причины перечислены уже выше – ничего нового: «Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ».

На защиту Тарасовой встал Алексей Ягудин, который тоже становился героем петиций. Он написал эмоциональный пост, и все бы ничего, но в первоначальном варианте воззвание заканчивалось эпичным: «Остальные – сосать!»

Этери Тутберидзе, Алина Загитова и Даниил ГлейхенгаузGetty Images

Не остался в стороне и хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков, который тоже влез в перепалку: «Если тренерский штаб Тутберидзе высказались, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами».

Не прошло и нескольких часов, как Плющенко ответил и ему: «Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. Ты сам-то понял, что ляпнул? А Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как надо отвечать серьезным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть».

Размах вакханалии удивил даже известных тренеров. «Если честно, столько нечистот в последние дни вылилось, что читать противно. Выдающиеся тренеры ввязались в какую-то склоку, аж тошно. Ребята, вы что? Я захожу в интернет, и даже если хочу почитать что-то другое, на меня все равно валится вся эта грязь», – поделился впечатлением от последней недели в русской фигурке Александр Жулин.

Про скандал в фигурке спросили в Кремле

Кто-то из журналистов додумался задать вопрос про перепалку Тутберидзе, ТАТ и Плющенко пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Получил вполне логичный ответ: «Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься? Думаю, что мой коллега, министр спорта Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это абсолютно не вопрос Кремля».

До чемпионата России всего неделя. Такими темпами успокаивать всех придется действительно на самом верху.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это не точно

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