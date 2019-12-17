Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступился за коллегу Татьяну Тарасову. Часть поклонников фигурного катания требует отстранить легенду от работы на телевидении.

«Друзья, тут идет жара вокруг Татьяны Анатольевны Тарасовой. Мы с Тарасовой знакомы миллион лет, комментировали втроем (вместе с Олегом Табаковым еще) открытие игр в Турине-2006! У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение друг к другу.

Сейчас многие критикуют Татьяну Анатольевну, но я хочу ее поддержать. Она – комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции. Тарасову можно любить или ненавидеть, главное – равнодушных нет. Свободу Татьяне Тарасовой! Раздражение – приятная эмоция! Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в жопу», – написал Губерниев в инстаграме.

О конфликте, который связал Тарасову, Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и других, читайте в материале Александра Петрова.

Тарасова – заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса. Ее ученики выиграли семь золотых олимпийских медалей.

Плющенко – хореографу из группы Тутберидзе: «Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл?»

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