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Губерниев: «Все, кто подписывают петиции против комментаторов, могут смело идти в жопу»
Русское фигурное катание стоило придумать только ради этой склоки.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступился за коллегу Татьяну Тарасову. Часть поклонников фигурного катания требует отстранить легенду от работы на телевидении.
«Друзья, тут идет жара вокруг Татьяны Анатольевны Тарасовой. Мы с Тарасовой знакомы миллион лет, комментировали втроем (вместе с Олегом Табаковым еще) открытие игр в Турине-2006! У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение друг к другу.
Сейчас многие критикуют Татьяну Анатольевну, но я хочу ее поддержать. Она – комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции. Тарасову можно любить или ненавидеть, главное – равнодушных нет. Свободу Татьяне Тарасовой! Раздражение – приятная эмоция! Все, кто подписывают петиции против телевизионных комментаторов, могут смело идти в жопу», – написал Губерниев в инстаграме.
- О конфликте, который связал Тарасову, Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и других, читайте в материале Александра Петрова.
- Тарасова – заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса. Ее ученики выиграли семь золотых олимпийских медалей.
Плющенко – хореографу из группы Тутберидзе: «Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл?»