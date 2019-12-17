24-29 декабря в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Ниже – расписание всех прокатов и список всех участников.

Расписание

26 декабря

Мужчины, короткая программа (10:00 мск)

Танцы на льду, ритм-танец (12:50)

Пары, короткая программа (16:15)

27 декабря

Танцы на льду, произвольный танец (9:30)

Мужчины, произвольная программа (12:15)

Женщины, короткая программа (15:30)

28 декабря

Пары, произвольная программа (12:30)

Женщины, произвольная программа (15:00)

29 декабря

Показательные выступления (9:00)

Участники ЧР

Мужчины

Макар Игнатов, Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Андрей Зубер, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Петров, Леонид Свириденко, Антон Шулепов (все – Санкт-Петербург), Александр Самарин, Артур Даниелян, Сергей Воронов, Егор Мурашов, Владимир Самойлов, Даниил Самсонов, Илья Яблоков (все – Москва), Владислав Катичев (Мордовия).

Женщины

Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Виктория Васильева, Ксения Синицына, Анастасия Тараканова, Анна Фролова, Ксения Цибинова (все – Москва), Елизавета Туктамышева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Серафима Саханович, Мария Талалайкина (все – Санкт-Петербург), Валерия Шульская (Оренбургская область).

Александра ТрусоваGetty Images

Пары

Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (все – Пермский край), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Таисия Собинина/Никита Володин (все – Санкт-Петербург), Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Алина Пепелева/Роман Плешков (все – Москва), Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва/Татарстан).

Танцы на льду

Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (все – Москва), Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко (все – Санкт-Петербург), Софья Евдокимова/Егор Базин (Самарская область), Мария Игнатьева/Михаил Брагин (Свердловская область), Аннабель Морозова/Андрей Багин (Пермский край), Елизавета Пасечник/Егор Колосовский (Нижегородская область).

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