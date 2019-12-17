Российская телеведущая, певица и бывшая фигуристка Анна Семенович поделилась мнением о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила карьеру.

«Людям после спорта легко найти себя, потому что есть некий стержень, сила духа и желание. Алина Загитова – чемпионка по фигурному катанию, а не актриса или певица. Поэтому она пока, может быть, как отметили какие-то люди, не умеет держаться перед камерой.

Ей всего 17 лет, она еще ребенок. В ее возрасте можно начинать все что угодно, и всему обучиться», – цитирует Семенович «360».

Загитова объявила о приостанавлении карьеры 13 декабря.

Уход Загитовой спровоцировал мощный скандал в российской фигурке с участием штаба Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко.

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