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Семенович: «Загитовой всего 17 лет, в ее возрасте можно начинать все что угодно»

Семенович: «Загитовой всего 17 лет, в ее возрасте можно начинать все что угодно»
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Мнение, которого вы все ждали.

Российская телеведущая, певица и бывшая фигуристка Анна Семенович поделилась мнением о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила карьеру.

«Людям после спорта легко найти себя, потому что есть некий стержень, сила духа и желание. Алина Загитова – чемпионка по фигурному катанию, а не актриса или певица. Поэтому она пока, может быть, как отметили какие-то люди, не умеет держаться перед камерой.

Ей всего 17 лет, она еще ребенок. В ее возрасте можно начинать все что угодно, и всему обучиться», – цитирует Семенович «360».

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