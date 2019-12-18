11-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на турнире «Новый год-2020» в Москве.

Она стала первой спортсменкой, которая исполнила этот прыжок на официальном старте в возрасте 11 лет.

До этого единственной фигуристкой, исполнившей этот элемент в соревновательном заезде, была россиянка Александра Трусова.

Соревнования прошли 16-17 декабря.

Жилина стала победительницей – она набрала 168,48 балла.

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