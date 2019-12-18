Eurosport
11-летняя фигуристка из группы Тутберидзе исполнила четверной тулуп на соревнованиях
Очередной рекорд.
11-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на турнире «Новый год-2020» в Москве.
Она стала первой спортсменкой, которая исполнила этот прыжок на официальном старте в возрасте 11 лет.
До этого единственной фигуристкой, исполнившей этот элемент в соревновательном заезде, была россиянка Александра Трусова.
- Соревнования прошли 16-17 декабря.
- Жилина стала победительницей – она набрала 168,48 балла.
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