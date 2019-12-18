Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, рассказала, как поборола тугоухость.

«Дорогие люди, уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Так вот, хочу вам сказать, что живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми. Порой слышу даже лучше, чем нормальные люди.

Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что раскрылась и стала прекрасно слышать.

Я смогла себя адаптировать. И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного! Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя и все придет! Нет людей без недостатков», – написала Дэвис в инстасторис.

Проблемы со слухом начались у Дианы в раннем детстве, когда врачи прописали ей антибиотики. Она стала различать только отдельные звуки и знакомые ей ранее слова.

16-летняя Диана занимается фигурным катанием и выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

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