Трешток в фигурке перебил футбол и MMA. Он увлекателен, но бесполезен

«Идите к чертовой матери все вместе взятые!»

«Остальные – сосать!»

«Только говном стреляем!»

«Лучше бы закрыть пищалку».

«Могут смело идти в жопу».

«Кто это роток открыл?»

Это не гном-матершинник, не разборка подростков за гаражами и даже не трешток в смешанных единоборствах от Конора Макгрегора или Пола Малиньяджи. Это дни высокой культуры в русском фигурном катании – изящном спорте, где соревнуются воздушные девушки в блестящих платьицах, а чувства воспеваются в программах под лирическую музыку.

Беспрецедентный скандал развернулся после объявления Алины Загитовой о приостановлении спортивной карьеры. Татьяна Тарасова сразу прокомментировала мощный инфоповод, но ее в целом лояльные слова не понравились Этери Тутберидзе. Вместе с помощниками, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом, лучший тренер современности составила эмоциональное и довольно жесткое обращение, чем запустила небывалый бум сродни разорвавшейся бомбе.

В не всегда цензурном острословии в эти сюрреалистичные дни были замечены сама Тарасова, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Максим Траньков, Евгения Медведева и Дмитрий Губерниев. Женя, правда, комментировала другой инфоповод, но с пищалками отлично вписалась в ряды ньюсмейкеров. Кто виноват в заварившейся каше – и виноват ли вообще – не выяснит ни один суд. Да и решать надо не кто конкретно запалил искру, из которой разгорелся нынешний скандал, а почему вообще вокруг русского фигурного катания сложилась настолько ядерная обстановка. Пауза Загитовой и обращение Тутберидзе стали поводом – но ни разу не причиной.

Этери Тутберидзе, Алина Загитова и Даниил ГлейхенгаузGetty Images

Каждый вправе считать виноватой одну из сторон, но ни у кого нет фактов, если он не поставил камеры наблюдения в «Хрустальном» или доме Татьяны Анатольевны. У защитников Тутберидзе и защитников Тарасовой нет неопровержимых аргументов: никто не знает наверняка, что говорил Загитовой Плющенко, никто не может утверждать, что Тутберизе применяет на тренировках рукоприкладство (так в течение нескольких лет повествуют инсайды разной степени доверия), никто не способен залезть в голову Тарасовой и в процентах высчитать степень ее недовольства от олимпийской победы Алины.

Возможно, в совокупности Татьяна Анатольевна наработала на жесткие слова от штаба Тутберидзе: и «папаша, мы за Женю болели», и «Женя, возвращайся» после провального проката Алины на ЧМ-2018 не говорят о любви к Загитовой и отсутствии предвзятости при сравнении с Медведевой. Тутберидзе молчала долго и не комментирует даже прокаты фигуристов «Хрустального», а в 50-минутном интервью Владимиру Познеру она рассуждала о своих методах, своих фигуристах и своей жизни, но не критиковала никого с переходом на личности.

Но и Тарасова совершенно точно не заслужила петицию с требованием отстранить ее от комментирования – в текущем сезоне она сугубо корректна в адрес большинства фигуристов, включая группу Тутберидзе. Татьяна Анатольевна восторженно отзывается об Александре Трусовой, Алене Косторной, Анне Щербаковой и Алине Загитовой: пусть в неповторимом стиле, но она всегда их хвалит и уж точно не хейтит. А ошибки и оговорки допускают все, и новомодные веяния отстранять журналистов от работы за одно не вполне корректное высказывание, сделанное впопыхах – не о справедливости, а о нежелании разобраться.

Каждой фанатской группировке кажется, что все против них. Фанаты Загитовой уверены, что травят Алину, фанаты Медведевой – что Женю, фанаты ТЩК – что весь «Хрустальный» во главе с Тутберидзе. Те, кто болеет за российское фигурное катание без предпочтений, видят травлю Татьяны Тарасовой. Каждый приведет миллион аргументов о том, почему прав, и доводы будут казаться разумными – еще засомневаешься, к чьей позиции прислушаться.

Звездные спорщики действуют без определенной стратегии и тактики – кроме, может быть, Тутберидзе, которая четко выработанной и неоднозначной линией поведения после ухода именитых учеников добилась одобрения у значительной части болельщиков. Абсолютный хаос вносят слова Евгения Плющенко, который резко стал поклонником Татьяны Тарасовой, с которой всегда заочно конфликтовал.

«К любым ее решениям, мнению и даже критике нужно бы не только прислушиваться, а быть бесконечно благодарными даже за критику, поскольку критика умнейшего и мудрейшего профессионала идет только во благо», – олимпийский чемпион Турина обратился к штабу Тутберидзе.

Евгений ПлющенкоСпорт-Экспресс

А вот слова Евгения в ноябре 2017 года, где он ценил мнение Татьяны Анатольевны совсем невысоко.

«Может быть, для кого-то оно и авторитетно, но для меня авторитетное мнение исходило только от Алексея Николаевича Мишина, Галины Яковлевны Змиевской, Елены Анатольевны Чайковской, Виктора Николаевича Кудрявцева, Тамары Николаевны Москвиной. Вот авторитеты. А мнение Татьяны Анатольевны для меня не авторитетно. Я уважаю ее за заслуги, но, если бы она подошла ко мне и что-то подсказала, я б, конечно, ответил ей: «Спасибо большое». Но информацию ее я бы не принял.

Может быть, она великий тренер, но не для меня. Я знаю столько информации о поведении ее групп, ее самой, что могу сказать, что в ее деятельности налицо, как бы помягче это сказать, неспортивное поведение. А когда имеется неспортивное поведение, тогда даже если выигрываются медали, для меня это ниже всего. Причем это имело место быть не только в мужском одиночном катании, а и в других видах, когда она тренировала. Она хороший психолог, а насчет тренерства – не знаю», – сказал Плющенко два года назад.

Через неделю фигуристки разыграют в Красноярске путевки на главные старты – без Загитовой, но с самым адским бэкграундом за всю историю чемпионата России. А вы за кого? К чьему мудрому совету прислушаетесь? Закроете пищалку, будете стрелять фекалиями или гордо отправитесь к чертовой матери? Трешток в фигурке стал прямым следствием возросшей до бешеного уровня популярности вида спорта. Для тренеров и фигуристов он бесполезен и даже деструктивен: участникам перепалки еще долго предстоит работать в одной сфере и пересекаться возле бортика на соревнованиях. Как минимум им будет неловко смотреть друг на друга. Зато журналисты получили отличную возможность для повышения трафика.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, но не о фигурке, а о лыжах, где Россия тоже побеждает

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