13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова выиграла чемпионат Украины в женском одиночном катании.

Она набрала 189,23 балла по сумме двух программ и более чем на 46 баллов опередила занявшую второе место Таисию Спесивцеву их Харькова.

«Короткая программа Насти – это был такой рабочий прокат. Она может и лучше, но ей просто еще не хватает опыта. Вторая половина произвольной программа вышла смазанной по той причине, что спортсменка хотела показать тройной аксель, и мы совместно решили, что надо попробовать. Но, видимо, это тоже дело опыта, так что тут все зависит от количества стартов, а у Насти был только один турнир, где она сделала указанный прыжок.

Поэтому это оказалось и эмоционально важно и физически энергозатратно. Это и отразилось на качестве программы, потому что без тройного акселя спортсменка катает ее на одном дыхании», – прокомментировала тренер фигуристки Светлана Панова сайту федерации фигурного катания Украины.

В январе 2019 года Шаботова во время стрима в инстаграме заявила о применении запрещенных веществ в фигурном катании. «Как выступать стабильно? Пьешь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Мне интересно, в «Хрустальном» пьют или не пьют? Нет, ну, конечно, пьют», – рассказала фигуристка.

На катке «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» занимается группа Этери Тутберидзе. На нем тренировались Алина Загитова, Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и другие спортсменки.

Анастасия Шаботова переехала на Украину в июле 2019 года.

До этого она выступала за Россию, и федерация фигурного катания Москвы разрешила девочке сменить спортивное гражданство.

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