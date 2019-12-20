Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала приостановку спортивной карьеры.

«Я не участвую только в чемпионате России, и все. То есть я не ухожу никуда. Было такое ощущение, когда я выходила на соревнования, у меня была такая спортивная апатия. Не понимала, для чего я тут, это нужно просто пережить и перетренировать.

Сейчас пока что я наслаждаюсь шоу, катаюсь для зрителей и остаюсь со зрителями. Это вообще другое, чем каждый день рутинно приходить сюда и тренироваться с утра до вечера. Сейчас это появилось, и это интересно.

Пропускаю чемпионат России, потому что мне нужно восстановить все силы, чтобы и дальше кататься. Сейчас буду искать себя, а дальше посмотрим. Я никуда не ухожу.

[У меня есть планы] поступить в университет, естественно», – заявила фигуристка в эфире одного из японских телеканалов.

17-летняя Алина объявила о паузе в спортивной карьере в эфире программы «Время» на Первом канале 13 декабря.

Загитова – единственная русская фигуристка, выигравшая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, а также финал серии Гран-при.

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