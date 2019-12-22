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Загитова попробовала себя в парном катании
А ведь в парном не нужны четверные.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова попробовала себя в парном катании.
В фан-аккаунте Алины появилось видео, как она исполняет поддержку с итальянским фигуристом Ондреем Хотареком. Это происходит на тренировке шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
- 17-летняя Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры – в сезоне-2019/20 она пропустит чемпионат России и остальные старты.
- Алина будет высупать в шоу Навки с 25 декабря по 7 января, ледовые спектакли состоятся на льду московского «Мегаспорта».
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