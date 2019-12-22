В Японии завершился национальный чемпионат по фигурному катанию. Победителями в одиночных категориях стали Рика Кихира и Сома Уно.

Кихира набрала 229,20 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второе место заняла Вакаба Хигути (206,61), третье – Томоэ Кавабата (193,96). Выступавшие на Гран-при Сатоко Мияхара и Каори Сакамото стали четвертой и шестой соответственно.

У мужчин произошла сенсация: Юдзуру Ханю проиграл Соме Уно. В произвольной программе Уно исполнил три четверных прыжка и за два проката набрал 290,57 балла. Двукратный олимпийский чемпион Ханю лидировал после короткой, но завалил произвольную: сделал степ-ауты на четверных риибергере, тулупе и каскаде четверной тулуп-ойлер-тройной флип, сдвоил четверной лутц и упал с тройного акселя.

За два проката Ханю получил 282,77 балла, этого хватило для второго места. Третьим стал Юма Кагияма, набравший 257,99 балла.

Кихира не исполняла четверные прыжки, но на чемпионате мира планирует делать сальхов.

Уно перед стартом сезона ушел от тренера и только после серии Гран-при стал тренироваться у Стефана Ламбьеля.

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