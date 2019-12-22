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Кихира и Уно выиграли чемпионат Японии, Ханю вдрызг завалил произволку и стал вторым
Неудачный день для двукратного олимпийского чемпиона.
В Японии завершился национальный чемпионат по фигурному катанию. Победителями в одиночных категориях стали Рика Кихира и Сома Уно.
Кихира набрала 229,20 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второе место заняла Вакаба Хигути (206,61), третье – Томоэ Кавабата (193,96). Выступавшие на Гран-при Сатоко Мияхара и Каори Сакамото стали четвертой и шестой соответственно.
У мужчин произошла сенсация: Юдзуру Ханю проиграл Соме Уно. В произвольной программе Уно исполнил три четверных прыжка и за два проката набрал 290,57 балла. Двукратный олимпийский чемпион Ханю лидировал после короткой, но завалил произвольную: сделал степ-ауты на четверных риибергере, тулупе и каскаде четверной тулуп-ойлер-тройной флип, сдвоил четверной лутц и упал с тройного акселя.
За два проката Ханю получил 282,77 балла, этого хватило для второго места. Третьим стал Юма Кагияма, набравший 257,99 балла.
- Кихира не исполняла четверные прыжки, но на чемпионате мира планирует делать сальхов.
- Уно перед стартом сезона ушел от тренера и только после серии Гран-при стал тренироваться у Стефана Ламбьеля.
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